Luca Rossettini, difensore del Lecce, ha commentato ai canali ufficiali del club il ko interno contro il Verona: "Nel primo tempo siamo stati in balia del Verona e questo non possiamo permettercelo, in casa e contro una diretta concorrente. Non vogliamo e dobbiamo essere questi, se vogliamo salvarci. Dobbiamo seguire il mister, è stato giustamente duro. Dobbiamo analizzare la sconfitta e fare i passi che ci vengon chiesti".