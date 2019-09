Lecce, Rossettini: "In fase difensiva non siamo ancora compatti"

© foto di Matteo Bottazzo

Il difensore del Lecce Luca Rossettini è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la SPAL: "In fase difensiva non siamo ancora compatti come dovremmo essere, stiamo cercando di conoscerci sempre di più dietro. Con il Napoli è stata una partita particolare, ma questo non deve darci alibi, dobbiamo continuare a migliorare".