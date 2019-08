© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uscita in Coppa Italia per il Lecce che ospiterà la Salernitana per il terzo turno. Liverani si affida a Majer e Tachtsidis mentre Ventura punta su Lombardi e Giannetti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LECCE: Gabriel, Riccardi, Petriccione, Lucioni, Lapadula, Falco, La Mantia, Calderoni, Rispoli, Majer, Tachtsidis. Allenatore: Liverani

SALERNITANA: Micai, Billong, Firenze, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Akpa Akpro, Jaroszynski, Lombardi, Giannetti. Allenatore: Ventura