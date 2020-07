Lecce-Sampdoria 1-1, le pagelle: Ramirez illumina e segna, bene la difesa. Certezza Mancosu

Lecce-Sampdoria 1-2 (41' rig. Ramirez, 50' rig. Mancosu, 75' rig. Ramirez)

LECCE

Gabriel 6,5 - Para quello che può parare, ovvero tutto ad eccezione dei due rigori di Ramirez. Anzi, il primo lo avrebbe neutralizzato, ma il rimbalzo lo sfavorisce e la palla finisce comunque in gol

Rispoli 5,5 - Liverani lo riprende spesso, specialmente nel primo tempo. Il suo dirimpettaio Augello è in serata e lui lo soffre a più riprese

Donati 6 - Si adatta da difensore centrale e gioca una partita attenta e senza sbavature. Nonostante il colpo al volto ricevuto a inizio gara da Bonazzoli

Meccariello 6 - Schierato titolare complici le assenze di Rossettini e Lucioni, si piazza al centro della difesa a 5 e la guida senza particolari problemi (dal 46' Babacar 6 - Porta peso all'attacco salentino e tutta la manovra della squadra ne risente positivamente. Manca un po' di cattiveria sotto porta)

Paz 5 - Partita attenta, almeno fino al 75': l'intervento in scivolata su Depaoli regala alla Samp il secondo rigore di serata, quello che decide il risultato

Calderoni 6 - Schierato terzino nella difesa a 5, è un esterno di centrocampo mascherato. Gioca altissimo ma ha poche occasioni per incidere (dal 90' Vera sv)

Barak 5,5 - Spesso al centro della manovra, ma troppo confusionario. Si spende e aiuta i compagni ma non è nella sua miglior serata

Tachtsidis 5 - Positivo in fase di interdizione, meno in quella di costruzione. Ha il grosso demerito di regalare il rigore alla Samp allo scadere del primo tempo e non ha il tempo per rifarsi (dal 46' Petriccione 5,5 - Entra per dare equilibrio e idee al centrocampo di Liverani. Gioca però troppo basso e non riesce a far cambiare marcia ai suoi)

Mancosu 6,5 - In un Lecce senza attaccanti ci si aspetterebbe maggiore pericolosità da parte sua nel primo tempo. Nella ripresa cresce di intensità, lavora bene in mezzo al campo e segna dal dischetto il gol del momentaneo 1-1

Saponara 6,5 - Nel primo tempo è uno dei più positivi dei suoi. Sempre al centro del gioco, ha idee e giocate interessanti. Si conferma su ottimi ritmi a inizio ripresa, poi la condizione cala e Liverani lo sostituisce (dall'81 Shakhov sv)

Falco 6 - Nel primo tempo prova a duettare con Saponara ma l'assenza di un centravanti non lo aiuta. Nella ripresa, con l'ingresso di Babacar, è più pimpante e più coinvolto nella manovra (dal 68' Farias 6 - Nel finale prova a dare la sveglia alla sua squadra, ma viene poco assecondato)

Fabio Liverani 5,5 - Schiera un Lecce senza attaccanti di ruolo e con una difesa chiusa e densa di uomini. Forte un atteggiamento troppo prudente, se ne accorge e a inizio ripresa cambia due uomini e il modulo. Il Lecce gioca meglio, ma perde comunque la gara

SAMPDORIA

Audero 6 - Sul rigore perfetto di Mancosu non può nulla. Nelle altre occasioni in cui il Lecce si fa vedere è attento e non sbaglia

Bereszinski 6,5 - Protagonista di un'ottima gara dal punto di vista difensivo, alcune chiusure tempestive e 3-4 diagonali di livello. Potrebbe migliorare in fase di impostazione, ma oggi serviva solidità

Yoshida 6 - Non commette disattenzioni, a differenza della gara con la Roma. La difesa doriana regge e incassa gol solo su rigore, il merito è anche suo

Colley 6,5 - La sensazione è che sia sempre al posto giusto nei momenti giusti. Solita fisicità, si fa notare anche per alcune ripartenze del pallone degne di nota

Augello 6,5 - Corsa, dinamismo e tanti tanti cross. Nel primo tempo è fra i migliori in campo, nella ripresa cala un po' di condizione ma la sua prova è più che positiva (dal 77' Murru sv)

Depaoli 6 - Corre tanto e bene sulla fascia destra. E' propositivo, ma deve migliorare dal punto di vista del cross e dell'ultimo passaggio

Thorsby 5 - Un passo indietro rispetto alle ultime, positive, gare. Gira in mezzo al campo alla ricerca della giusta posizione, diversi errori tecnici nell'arco della gara. Poi il fallo ingenuo che permette al Lecce di pareggiare

Ekdal 6 - Equilibrio e posizione. E' il perno della Sampdoria, pur non brillando di luce propria riesce a dare spessore al centrocampo doriano in una partita intensa e complicata (dal 77' Vieira sv)

Jankto 6,5 - Con Augello crea continui problemi alla difesa del Lecce. Mobile e ispirato in fase di rifinitura per i compagni, è lui a conquistare il rigore che regala il vantaggio ai suoi allo scadere del primo tempo (dall'84' Leris sv)

Ramirez 7,5 - Sblocca la gara con un pizzico di fortuna sul calcio di rigore. L'esultanza lo libera anche mentalmente e nella ripresa è pimpante come non lo si vedeva da tempo. Secondo rigore calciato perfettamente

Bonazzoli 5,5 - Una cosa bella, la rovesciata fuori al 35' e una cosa meno bella, il calcio sul volto a Donati intorno al quarto d'ora (dal 46' Gabbiadini 6 - Il suo ingresso mette in apprensione la difesa del Lecce. Una bella conclusione a giro da fuori, tanto movimento e poco altro. Ma alla Samp basta così)

Claudio Ranieri 6,5 - La sua Sampdoria ha un disperato bisogno di punti in questo scontro diretto. Si affida al solito modulo con Ramirez ad ispirare Bonazzoli e la scelta paga. La squadra mostra miglioramenti rispetto alle ultime gare sia dal punto di vista fisico che delle idee di gioco