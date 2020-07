Lecce-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Liverani senza punte di ruolo. Ranieri lancia Ramirez

Sfida salvezza al Via del Mare fra Lecce e Sampdoria, squadre divise in classifica da un solo punto.

Per provare a svoltare dopo le sconfitte con Milan e Juventus, mister Liverani ripropone il modulo con la difesa a 5 già visto a Torino. Complici le assenze di Lucioni e Rossettini, i centrale saranno Donati, Meccariello e Paz con Rispoli e Calderoni ai lati. Davanti a Barak, Tachtsidis e Mancosu non ci saranno punte di ruolo, visto che agiranno Falco e Saponara.

Per Claudio Ranieri solito 4-4-1-1 senza grosse sorprese: a sinistra riproposto Augello al posto di Murru, a centrocampo ci sono Depaoli e Jankto ai lati di Ekdal e Thorsby. Davanti, a sostegno di Bonazzoli, c'è Gaston Ramirez dal 1'.

Le formazioni ufficiali

LECCE (5-3-1-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Meccariello, Paz, Calderoni; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszinski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Bonazzoli

