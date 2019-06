Lecce, Saponara obiettivo per la trequarti. Concorrenza dell'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Saponara tornerà alla Fiorentina perché la Sampdoria non eserciterà il riscatto, ma non dovrebbe restare nella città toscana. Sul trequartista ex Milan ed Empoli, infatti, è forte l'interesse di Lecce e Udinese, che cercano elementi di spessore ed esperienza per la nuova stagione. Lo riporta Sky Sport.