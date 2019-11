© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo gol in Serie A per Jeremy Toljan. Era nell'aria il pareggio del Sassuolo, che arriva al termine di una grande azione corale. Manovra a tre che parte a destra da Traoré, palla dietro per Locatelli che di prima serve l'inserimento sul terzo uomo Toljan a destra: controllo in area del laterale neroverde e palla sotto le gambe di Gabriel al 36'.