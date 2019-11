© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Filippo Falco riporta avanti il Lecce col Sassuolo e sigla il suo primo gol in Serie A. Punizione perfetta dell'attaccante giallorosso con Consigli che non si butta neanche: palla sopra la barriera che gonfia la rete. Esplode il Via del Mare al 42'.