© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Sassuolo pareggia al Via del Mare. Dopo una ripresa giocata interamente all'attacco, i neroverdi ripristinano l'equilibrio con Domenico Berardi all'85'. Tutto nasce da Defrel, che scappa a Lucioni e calcia in porta da dentro l'area. Gabriel respinge, poi il difensore allontana la palla centralmente sul sinistro di Berardi, che trova l'angolo giusto per fare il 2-2.