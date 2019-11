Lecce-Sassuolo, voti ai tecnici: Liverani come a Genova. De Zerbi, 1° pari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lecce-Sassuolo 2-2 (18’ Lapadula, 35’ Toljan, 42’ Falco, 85' Berardi)

Primo pareggio per De Zerbi in questa stagione, un’altra remontada subita da Liverani. Lecce-Sassuolo finisce 2-2, un risultato che non accontenta nessuno, con le due squadre che si sono divise piuttosto equamente un tempo per parte: (molto) meglio i giallorossi nel primo, avanti meritatamente 2-1; progressivamente padroni della ripresa e quindi capaci di trovare il giusto pari, invece, i neroverdi.

FABIO LIVERANI 5,5 - Non apprende la lezione di Genova, anche se a dirlo è solamente il risultato. Perché Liverani, memore del pareggio subito nel recupero contro la Sampdoria mercoledì scorso, aveva inserito un ulteriore difensore al 70’ e cercato di contenere in tutti i modi il Sassuolo nel secondo tempo. Una strategia che, complice il pasticcio difensivo di Gabriel e Lucioni, non ha portato però gli effetti sperati abbassando eccessivamente il baricentro della sua squadra. Eppure, anche questo pomeriggio, il suo Lecce aveva dato a tratti lezioni di bel calcio. Le scelte di formazione? Bene Calderoni e Majer, nonostante non fosse al top, e giusto riproporre dal 1' un Lapadula finalmente decisivo. Per fortuna è entrato Falco.

ROBERTO DE ZERBI 5,5 - Il solito Sassuolo: squadra piena di talento, ma anche troppo, troppo incostante. Nel primo tempo, nonostante il momentaneo pari di Toljan, il Lecce gioca con maggiore intensità e cattiveria agonistica. Poi, nella ripresa, vengono fuori però tutte le qualità dei neroverdi. E il copione della partita diventa una sorta di assedio alla porta di Gabriel, con buone manovre di gioco e l'identità su cui insiste sempre De Zerbi. Impossibile, ormai, fare a meno di Boga sulla fascia sinistra, mentre Defrel non ha certamente sfruttato l’occasione da titolare in assenza di Caputo.