Lecce, shopping a Palermo: piace Trajkovski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nei giorni scorsi è emerso l'interesse del Lecce neo promosso in Serie A per Ilija Nestorovski e Andrea Rispoli, rispettivamente attaccante e laterale destro del Palermo. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, però, c'è un terzo rosanero nel mirino del Lecce. Si tratta di Alexandar Trajkovski, trequartista macedone da considerarsi in uscita dal club siciliano (così come gli altri due giocatori) vista la necessità di tagliare le spese con il via alla nuova gestione societaria.