Lecce, si riaccende la speranza Yilmaz. E spunta Jackson Martinez

© foto di Dimitri Conti

Il Lecce torna a sperare per Burak Yilmaz. Dopo l'affare Mitroglou sfumato, con l'attaccante greco che ha scelto il PSV Eindhoven, i salentini continuano la loro ricerca di un nome di spessore per infiammare la piazza. Dalla Turchia si parla di un'apertura del Besiktas per la sua punta, e si seguono anche profili come Guido Carrillo del Southampton e, riporta Tuttosport, Jackson Martinez, colombiano qualche anno fa vicino al Milan e caduto in disgrazia collezionando flop in serie fra Atlético Madrid e Cina. Attualmente il giocatore milita alla Portimonense, in Cina.