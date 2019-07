© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sul mercato del Lecce direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il club di Sticchi Damiani, infatti, accelera sul mercato in entrata, con i salentini che si sono seduti al tavolo col Sassuolo e sono prossimi a definire un doppio prestito per il difensore Magnani e per la punta Babacar. Il primo si trasferirà a Lecce in prestito con diritto di riscatto (si devono definire le cifre), mentre per l’attaccante senegalese ci sarà un obbligo di riscatto vincolato però alla permanenza della squadra di Liverani in Serie A (la cifra è sui 6-7 milioni). Una scelta, quella di puntare su Babacar per l’attacco viste le lungaggini nella corsa al turco Yilmaz.