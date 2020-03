Lecce, Sticchi Damiaini: "Rinvii? La Lega mi ha assicurato che il 13 maggio è una data formale"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Atalanta: "E' una situazione che va valutata con grande attenzione. Noi oggi, per scelta che viene da chi ha potere di decidere su questioni sanitarie e salute pubblica, giochiamo questa partita a porte aperte però rispetto al fatto che sono state rinviate alcune partite per scelta della nostra Lega e che sia previsto un recupero delle stesse al 13 maggio, a campionato ormai finito, è una scelta che, se confermata, rischierebbe di falsare questo torneo. Credo che sia un problema chiaro a tutti. Io ieri ho parlato col presidente della Lega e con l'amministratore delegato e mi hanno garantito che la data del 13 maggio è una data formale ma che i recuperi vengono fatti primi, almeno si spera prima di Pasqua per le squadre che non hanno impegni inderogabili con altre competizioni".

La tempistica?

"Sicuramente si poteva rinviare l'intera giornata, a mio avviso. Nel momento in cui si è deciso di far giocare solo alcune, i recuperi non possono avvenire a ridosso dell'ultima giornata di campionato, Su questo mi fido dalle rassicurazioni che ho avuto dai vertici della Lega".