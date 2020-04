Lecce, Sticchi Damiani: "Anche se rischiamo la B spero di concludere la stagione"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino, ripartendo dalla possibile ripresa della Serie A: "Spero si possa tornare in campo in condizioni di sicurezza mettendosi alle spalle il virus: è un sogno che mi piace cullare. Pe la Lega, terminare la stagione sarebbe l'ideale sotto il profilo finanziario. Noi rischiamo di retrocedere, ma è un rischio che dobbiamo correre perché è parte della competizione sportiva". E se finisse qui? "I danni per alcuni potrebbero essere traumatici ma non per il Lecce, che non ha mai fatto il passo più lungo della gamba". Infine una risposta a Tommasi e alla sua richiesta di sacrifici da parte dei club: "Se vuole gli faccio l'elenco dei sacrifici fatti prima anche del coronavirus".