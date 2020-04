Lecce, Sticchi Damiani: "Ci allineiamo a indicazioni di Lega e UEFA. Se serve giocheremo"

vedi letture

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 durante la trasmissione Domenica Sport: "La nostra prospettiva è molto semplice, ci allineiamo all'indicazione della Lega e della Uefa di temporeggiare per verificare se dovessero sussistere le situazioni sanitarie per riprendere a giocare in assoluta sicurezza. Siamo allineati sperando si possa giocare. Non c'è tanta voglia di giocare ma ci mettiamo a disposizione del sistema calcio, se serve giocheremo".