Lecce, Sticchi Damiani: "Contento dei nuovi, ma il mercato non è finito"

© foto di Federico Gaetano

"In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com'è nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficoltà che il campionato di Serie A propone". E' la promessa del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, arrivato nel ritiro di Santa Cristina. "Ho trovato un bel clima, sereno e tranquillo. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono tutti i presupposti per fare un buon lavoro", ha spiegato il numero uno dei salentini. "Siamo molto contenti dei nuovi arrivati, sono il frutto di un lavoro svolto nei mesi scorsi e si stanno ambientando in un gruppo già collaudato. Certamente - ha aggiunto - il lavoro per la costruzione dell'organico non è terminato, il nostro direttore sportivo sta facendo un ottimo lavoro. Al di la dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto".