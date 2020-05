Lecce, Sticchi Damiani: "Dal 18 maggio via alle visite mediche approfondite per tutti"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato anche della ripresa degli allenamenti ai microfoni di Radio Kiss Kiss quest'oggi: "Ci siamo attivati per mettere a disposizione le nostre strutture per quei calciatori che spontaneamente vogliono sottoporsi ad allenamenti individuali. Non è possibile riprendere gli allenamenti a tutti gli effetti fino al 18 maggio. Fino ad allora i calciatori possono svolgere sedute individuali anche nell'ambito delle nostre strutture sportive. Già a partire da oggi possono allenarsi autonomamente e prima del 18 cominceremo con delle visite mediche approfondite per ripartire poi in gruppo".