© foto di Matteo Bottazzo

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sulla stagione al termine del girone d'andata, soffermandosi però anche sul mercato: "Non abbiamo un euro di debito con le banche e la società che rappresento deve continuare a seguire questa linea. Tutte le operazioni di mercato, sia in uscita che in entrata, sono pienamente condivise dalla parte tecnica, cioè direttore sportivo e allenatore. Oltre a Donati e Deiola ci saranno tre altri innesti, un difensore centrale, una mezzala e un trequartista, se si verificano determinate situazioni. Non si molla di un centimetro. Dobbiamo difendere questa Serie A a tutti i costi", alcune delle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della società.