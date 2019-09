© foto di Matteo Bottazzo

Il Salento torna in Serie A: è questo lo speciale che nei prossimi giorni Sky dedicherà al Lecce, chiamato in questa stagione ad affrontare nuovamente la massima serie. Ecco un breve estratto delle parole del presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, nella anticipazioni divulgate dal canale satellitare: "So che sarà un anno in cui dovremo saper gestire sconfitte e momenti complicati. Ma penso che la gente che ha sposato la causa del Lecce ha fatto un salto culturale, insieme a noi. Stiamo parlando di un privilegio, quello di vivere la Serie A, ricordandoci che meno di due anni fa giocavamo in campi di periferia".