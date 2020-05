Lecce, Sticchi Damiani: "È importante capire se le pay-tv pagheranno o no"

Il 2 maggio è il giorno in cui le pay-tv dovranno versare la rata bimestrale da 230 milioni. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ne parla sulle colonne di Tuttosport: "Quello è un momento importante, perché la Lega ritiene di avere un contratto che tutela adeguatamente la posizione delle società di serie A anche in situazioni di forza maggiore come quella che stiamo tutti vivendo. E’ importante capire se le pay-tv provvederanno ad adempiere o meno. Nulla vieta che i vertici della Lega possano sedersi con le emittenti televisive per trovare una soluzione di buon senso. In ogni caso, anche nell'ipotesi di pagamento dell'ultima rata non è detto che non avvengano decurtazioni sugli anni successivi".