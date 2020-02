Lecce, Sticchi Damiani: "Giovedì in ritiro per essere al top per sabato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha preannunciato che la squadra, da giovedì, sarà in ritiro. Le sue parole sono riportate da LecceSette.it: “Me lo hanno chiesto i ragazzi perché vogliono arrivare alla gara di sabato in grande condizione. a metà gennaio, dopo quattro sconfitte consecutive, ho provato a dire poche cose, ossia: che ci crediamo perché abbiamo un gruppo composto da uomini veri; che avremmo dovuto cercare di recuperare gli infortunati; che avremmo preso altri tre giocatori oltre Donati e Deiola; che i bilanci devono essere tenuti in equilibrio, perché la salute finanziaria del Lecce è sacra, a prescindere dalla categoria. Adesso che sembra tutto bello, dico che sarà durissima e che tutti ci aspetteranno al varco“.