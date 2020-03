Lecce, Sticchi Damiani: "La speranza comune è che tutto riparta il 4 aprile"

vedi letture

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport - Edizione Puglia. Oltre all'emergenza Coronavirus, il patron giallorosso ha analizzato anche il rendimento di due suoi calciatori: "Abbiamo appreso quelle che sono le decisioni emerse dall’Assemblea, aspettiamo adesso l’aggiornamento che ci sarà il prossimo 23 marzo, in cui mi auguro che i criteri, delle possibilità che sono state affrontate nel corso dell’incontro di martedì possano essere affinati, perché allo stato attuale sono di difficile comprensione. Siamo ovviamente tutti favorevoli al blocco, la speranza comune è che tutto possa ripartire il prossimo 4 di aprile così come il campionato che mi auguro si potrà concludere nei tempi previsti", riporta tuttocalciopuglia.com.

Falco e Petriccione - "Falco in Nazionale? Ha tutto per arrivarci. So che Mancini lo ha seguito e continua a seguirlo con grande attenzione e lo apprezza tanto. Il ragazzo, per le qualità personali e per la serietà che ha, lo merita. Ma non deve viverlo come un assillo: la sua Nazionale è il Lecce. Però permettetemi di dire un’altra cosa su un calciatore. In questo momento Petriccione sta vivendo una fase delicata della propria stagione. Voglio spendere una parola per lui, ultimamente ha giocato meno, ma vi ricordo che dopo Lecce-Inter in tanti avevano preso informazioni su di lui".