Lecce, Sticchi Damiani: "La squadra è arrivata corta, ora serve il mercato"

© foto di Stefano Di Bella

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla così in mixed zone dopo il ko di ieri contro l'Udinese: “E’ stata una brutta sconfitta, perdere in casa negli ultimi minuti è una bella botta ma dobbiamo rialzarci, io e il gruppo lo vogliamo. Dobbiamo fare tutti il massimo, la società è pronta a un ulteriore sforzo sul mercato per conservare la massima serie. In questo momento la classifica dice che possiamo salvarci e faremo il massimo. Anche la squadra è determinata a far ciò. La squadra è arrivata corta, il mister lavora su un gruppo di effettivi piuttosto ridotto e tutte le volte che la squadra ha un calo soprattutto al centrocampo andiamo in difficoltà. I cambi sono inadeguati, come società dobbiamo evitare cose di questo genere. L’arbitraggio? Dispiace che ci siano errori che possono determinare il risultato. Nell’episodio del gol di Babacar il contatto è molto leggero. Sul gol dell’Udinese c’è un fallo su Farias ed anche un precedente fallo sono, episodi che hanno condizionato ma non dobbiamo trovare alibi“, evidenzia PianetaLecce.it.