© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di domenica contro i partenopei di Rino Gattuso. Queste le sue parole: "Sarà una gara avvincente, vogliamo essere all'altezza del Napoli. Nel girone di ritorno abbiamo bisogno di fare punti e ce la giocheremo alla morte con altre quattro o cinque squadre per non retrocedere. Bisogna cercare di fare punti in ogni partita".

Quanto vale il 4-0 contro il Torino?

"Da inizio campionato aspettavamo il successo casalingo, finalmente è arrivato dopo una grande prova. La squadra ha convinto e mi auguro siano aumentate anche consapevolezza e autostima. Ci sono dei calciatori nuovi e fa piacere che siano arrivati subito i tre punti, ma il processo di integrazione è solo all'inizio".

Come sta andando Liverani?

"È un predestinato, sta facendo benissimo. Lavora insieme a noi da tre anni e si trova in un ambiente tranquillo. Penso che abbia attirato le attenzioni dei club importanti ma noi saremmo felicissimi di tenerlo ancora".