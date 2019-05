© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dalle colonne del Corriere dello Sport apre al ritorno di Sebastiano Luperto, ora in forza al Napoli, al Lecce, club in cui è cresciuto, nella prossima stagione: “Il giocatore mi piace, è un buon prospetto e sarebbe un buon colpo. Però per le trattative e per sapere il loro stato dovete chiedere al ds Meluso, ha carta bianca sul mercato ed è giusto che sia lui a parlarne”.