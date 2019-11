© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto a Radio Sportiva: "Sapevamo che il nostro doppio salto sarebbe stato durissimo e temevamo di essere particolarmente penalizzati in questa prima parte di campionato, invece la squadra sta facendo sempre meglio. La squadra in questo momento sarebbe salva e cresce nelle prestazioni, quindi il bilancio è sicuramente positivo. Si prospetta un campionato equilibratissimo e noi siamo pronti a battagliare, com'è nel nostro Dna. In casa facciamo fatica? Bastasse il numero di presenze, dovremmo stare in Champions League. E' un peso che ci portiamo dietro, c'è un po' questo rammarico e forse il fatto che siamo abili a colpire in ripartenza può essere più efficace in trasferta. Il mercato di gennaio? Per ora stiamo facendo la nostra parte, ma se si dovesse presentare la situazione per migliorare ulteriormente non ci tireremo indietro".