Lecce, Sticchi Damiani: "Paghiamo lo scotto ma siamo in crescita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha così parlato a DAZN prima della partita dei suoi in casa della Fiorentina: "Sicuramente cerchiamo di non snaturarci e proporre calcio offensivo con personalità. Lo scotto con la categoria c'è stato ma vedo una squadra in crescita".