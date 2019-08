Lecce, Sticchi Damiani: "Possiamo dire che Farias e Rispoli sono nostri"

© foto di Matteo Bottazzo

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato anche di mercato nella giornata di oggi annunciando gli arrivi di Farias in avanti e Rispoli in difesa: “Sono arrivati elementi importanti che si stanno inserendo in un gruppo che gioca a memoria. Penso a Shakhov, Vera Ramirez e Benzar tutti acquisti che sono frutto di uno scouting che è lungo un almeno un anno. - continua Sticchi Damiani come riporta Sololecce.it - Arriveranno anche Farias e Rispoli, possiamo dirlo, e poi vedremo di mettere un’ulteriore ciliegina sulla torta. Utilizzeremo tutto il budget perché i soci non hanno interesse o necessità a riprendersi investimenti".