Lecce, Sticchi Damiani: "Riduzione stipendi? Dalla squadra avuta generica disponibilità"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, parla di Liverani e della riduzioni stipendi sulle colonne di Tuttosport di oggi: "Liverani lo considero uno della famiglia Lecce. Con lui sono in continuo contatto giornaliero e lo informo dell’evolversi della situazione in chiave ripartenza campionato. Ha voglia di ricominciare e di salvare il Lecce sul campo, ma al tempo stesso è consapevole che la priorità va alla salute e che senza di essa è difficile provare ad andare avanti. Riduzione stipendi? Il tema stipendi è stato affrontato con i calciatori e loro procuratori. Ho spiegato che l’atteggiamento della società sarà trasparente con essi. Non c’è alcuna volontà di far pagare questa crisi soltanto alla squadra. Ho chiarito ai ragazzi tutti i numeri della nostra società e in che misura la quota calciatori possa influire, facendo intendere che sarà fatto un sacrificio da tutti. Devo dire che al momento abbiamo avuto una generica disponibilità da parte loro".