© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "I risultati di questi anni hanno fatto rifiorire l’amore per i colori giallorossi. La gente è felice del viaggio che stiamo facendo, ci sostiene. La serie A? Non ci faremo prendere la mano, investiremo sulle strutture, sul settore giovanile, sullo stadio. Mercato? Il d.s. Meluso sta lavorando per Burak Yilmaz del Besiktas ed Ertugrul Ersoy del Bursaspor. Su Dragowski vediamo, ma noi in porta abbiamo Vigorito, per me gioca lui. Intanto abbiamo chiuso per Vera, terzino sinistro colombiano del 1999. Davanti arriveranno due attaccanti, uno può essere appunto Burak. E vorremmo investire su 2-3 giovani di proprietà"