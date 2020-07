Lecce, Sticchi Damiani: "Sulla nostra classifica pesa l'errore al VAR contro la Samp"

A pochissimi minuti dall'inizio della partita contro la Lazio è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a prendere la parola per esaminare il percorso dei giallorossi fino a questo momento: "Pesano le sconfitte, la squadra è arrivata al lock-down in buone condizioni. Abbiamo ripreso tra mille difficoltà, con un calendario complicato. Il vero passo falso è stato quello con la Sampdoria, sul quale pesa come un macigno l'errore del Var" ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Avete ancora speranze salvezza?

Ci sono partite in cui dobbiamo fare punti, non pensiamo solo allo scontro diretto. Pensiamo a oggi, per arrivare vicini al Genoa

Formazione del Lecce troppo offensiva?

È un rischio necessario, Liverani deve fare di necessità virtù a causa delle assenze. La quadra è molto offensiva con un centrocampo molto fisico, prima degli infortuni. In queste gare ognuno ha fatto il suo. L'allenatore non aveva molte scelte a centrocampo. Il Lecce è una squadra costruita per giocare all'attacco ma è opportuno invertire il trend di risulta