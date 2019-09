Lecce, Sticchi Damiani: "Vittoria figlia di un gruppo dai grandi valori"

© foto di Stefano Di Bella

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani all’indomani della vittoria di Torino ha parlato ai microfoni di Pianetalecce.it esprimendo tutta la propria soddisfazione: “È la mia prima vittoria da presidente in Serie A ed è arrivata grazie a una prestazione di un gruppo che ha valori, come si è visto negli ultimi due anni, e li sta trasmettendo ai nuovi arrivati. Quando si cambia molto c’è il rischio che si perda l’identità tattica e la personalità, ma qui non è successo anche se c’è ancora da lavorare su entrambi gli aspetti. I margini di crescita di questo gruppo sia a livello atletico che tecnico sono importanti. - conclude Sticchi Damiani parlando di Liverani – Il mister ha dimostrato di saper crescere insieme a noi, alla fine ha sorpreso anche gli addetti ai lavori che non si immaginavano di vedere un Lecce così organizzato e a tratti spettacolare”.