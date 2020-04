Lecce, Sticchi Damiani: "Vorremmo proseguire con Liverani, ma se chiama una big..."

Ospite di Centro Suono Sport, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato così del futuro del tecnico rivelazione Fabio Liverani: "E' cresciuto di fatto con noi nella sua carriera da allenatore, è un tecnico preparato, che sta mostrando grandi qualità. Certamente è nostro intendimento proseguire con lui. Stiamo programmando un futuro solido, con un nuovo centro sportivo e con altri investimenti anche sul settore giovanile, che Liverani conosce e apprezza. Chiaramente sono onesto: noi vogliamo proseguire con lui in panchina, ma qualora dovesse pervenire un'offerta importante di un grande club, per rispetto e per motivi etici ne parleremmo con lui con la convinzione che non potremmo trattenerlo a forza. Credo sia un discorso onesto da fare e da comunicare ai nostri sportivi, ma ci tengo a chiarire che ad oggi non abbiamo alcun segnale che va in questa direzione".