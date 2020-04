Lecce, Sticchi Diamiani: "C’è ancora confusione, il protocollo necessita di una serie di revisioni"

Dalle colonne de Il Corriere del Mezzogiorno Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento del calcio italiano: “La linea generale che sta passando è quella della maggiore prudenza. Fino a qualche giorno fa, si parlava di anticipare le visite mediche ad aprile, per ricominciare a maggio. Adesso si sta ragionando su tempi più meditati. C’è ancora confusione, il protocollo necessita di una serie di revisioni. Il ministro Spadafora ha incontrato la Figc, ma al momento non abbiamo ricevuto ufficialmente alcun aggiornamento al riguardo. Sono ancora giornate interlocutorie. Speriamo di giungere ad una decisione risolutoria, ma occorre un protocollo serio. Il problema delle strutture per il Lecce è l’ultimo dei problemi, poiché possiamo contare facilmente su due, tre impianti che ci ospiterebbero in maniera esclusiva. Giocare senza tifosi non procurerà solo danni economici, ma anche ambientali: mi dispiace principalmente per coloro che ci hanno sempre sostenuto, con passione ed affetto“.