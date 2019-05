Lecce subito in A: seguirà SPAL e Parma, o Frosinone e Benevento?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque su cinque: la Serie B è il campionato delle sorprese, la zona cadetta è solo una fase di passaggio. Il Lecce dopo Frosinone, Benevento, Spal e Parma: nelle ultime cinque stagioni, ogni volta c'è stata una neopromossa dalla C pronta al doppio salto. Subito la Serie A, i giallorossi certificano quella che è diventata un'abitudine.

I motivi, tecnici ed economici: la differenza tra un campionato di vertice in Serie C e le avversarie che si troveranno in B è davvero risicata, a livello di qualità e di costi. Chi punta a salire dalla terza serie, poi, costruisce squadre molto competitive, che forniscono l'ossatura perché il salto di categoria non sia drammatico, anzi. Non è una regola matematica: chiedere al Padova, per informazioni. Però cinque doppi salti di fila non posono essere una coincidenza.

Ci sono però due strade, una volta raggiunta la Serie A. Frosinone e Benevento hanno salutato la compagnia al primo giro: a testa più o meno alta, ma hanno fatto solo un giro in massima serie (i ciociari vi sono poi nuovamente tornati, ma è un altro discorso). SPAL e Parma, viceversa, hanno conquistato entrambe la salvezza, gli estensi addirittura per il secondo anno consecutivo. Merito di programmazione e investimenti indovinati; anche della continuità ne rispettivi gruppi di giocatori, evidente soprattutto nel caso degli estensi. Il Lecce ha conquistato la Serie A dopo solo un anno in B. Sarà Frosinone e Benevento, o SPAL e Parma? Quale strada seguirà?