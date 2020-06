Lecce, subito Milan e Juve: un avvio in salita, prima degli scontri clou

Un calendario decisamente in salita, una partenza di quelle insidiosissime. Il campionato del Lecce, tra una settimana, ripartirà dalla sfida contro il Milan di Ibrahimovic (in dubbio, ma che proverà fino alla fine a partire per il Salento). E subito dopo la Juventus. 180’ che potrebbero essere cruciali per il proseguimento della stagione: fare punti sarebbe fondamentale per la classifica, ma anche per ricevere una spinta in più per un finale di campionato… thriller.

E ricco di scontri diretti. Perché subito dopo il binomio rossonero-bianconero, Mancosu e compagni avranno due sfide alla loro portata contro Sampdoria e Sassuolo. Contro i liguri sarà praticamente una sfida da dentro o fuori, dopo che all’andata i blucerchiati riuscirono a rimettere in equilibrio il risultato soltanto nei minuti di recupero; contro i neroverdi che non hanno (o quasi) più nulla da chiedere al campionato, gli stimoli potranno fare la differenza. Poi Lazio, Cagliari e Fiorentina, prima della sfida più attesa: quella contro il Genoa, al momento principale candidata al duello finale con il Lecce. Ma fino al 19 luglio tante cose potrebbero cambiare.

Brescia, Bologna, Udinese e Parma in chiusura, un quartetto niente male per sperare di raccogliere quanti più punti è possibile. Ma Liverani e la sua squadra hanno sempre pensato a uno step per volta, come è giusto che sia. E oggi la testa è tutta al Milan, sfida nella quale non ci saranno Deiola e Dell’Orco. Per Mancosu e Farias, invece, si farà di tutto per averli a disposizione.