© foto di Matteo Bottazzo

Andrea Tabanelli, centrocampista del Lecce, ha parlato così a DAZN dopo la preziosa vittoria in casa della Fiorentina: "Nel primo tempo la Fiorentina era aggressiva e c'era difficoltà a giocare. Dovevamo essere più lucidi a ripartire, nel secondo tempo ci siamo riusciti meglio e abbiamo sfruttato le due-tre occasioni avute. L'abbraccio finale indica che sarà un'annata difficile: dobbiamo aiutarci uno con l'altro, sappiamo che il percorso è lungo. Ci godiamo la vittoria ma c'è anche poco tempo per farlo perché si torna subito in campo mercoledì".