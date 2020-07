Lecce, Tachtsidis sui social attacca chi lo critica: "Avete rotto il c***o. State un po' zitti"

In tribuna nell'ultima gara vinta 2-1 contro la Lazio a causa di una squalifica, il centrocampista del Lecce Panagiotis Tachtsidis è letteralmente esploso tramite il suo profilo 'Instagram' e ha risposto a tutti quei tifosi che sui social l'hanno criticato per le sue recenti prestazioni. "Mi avete rotto il c***o - ha scritto il centrocampista greco -. Voi che criticate non sapete che colore ha la palla e parlate pure. L'unica cosa di cui mi frega è il gruppo e allora cominciate a stare un po' zitti".