Lecce-Udinese, voti ai tecnici: Gotti vince tante scommesse, vedi De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol nel finale regala i tre punti all'Udinese e crea problemi in casa Lecce. I salentini, nella sfida delle ore 18, sono stati beffati in casa a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari, con De Paul che ha regalato tre punti alla compagine bianconera. Con questo risultato i friulani si allontanano ulteriormente dalle zone calde della classifica mentre i pugliesi restano fermi a quota 15, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Le pagelle dei tecnici:

FABIO LIVERANI 5,5 - Se il gol della sconfitta arriva all'88° l'insufficienza non può essere grave, ma l'evidente passo indietro fatto dalla squadra nella ripresa è un segnale da non sottovalutare. A centrocampo sembra mancare un po' di qualità e anche fisicamente le risposte arrivate non sono di grande livello: per un Babacar mai così vivo e pericoloso, c'è un evidente passo indietro dei folletti Falco e Mancosu, ma soprattutto di Farias. Inserito per dare una marcia in più alla fase avanzata, svanisce nelle strette maglie difensive bianconere.

Le pagelle del Lecce

LUCA GOTTI 6,5 - L'allenatore che non vuole allenare mette in cascina altri tre punti molto molto pesanti: De Paul nel motore aiuta il gioco ma la lontananza dalla porta diminuisce la pericolosità della squadra, visto che l'argentino come qualità non ha eguali nella squadra friulana. Qualche dubbio sulla scelta di Nestorovski, lasciato troppo lontano dalla porta per incidere e sacrificato in un ruolo non suo. Bene Okaka, molto bene il centrocampo: Mandragora dà copertura, De Paul qualità e Fofana inserimenti e pericolosità anche dalla media distanza. Ma il vero successo di Gotti è l'aver ripescato Nuytinck, che con Tudor non vedeva campo: anche oggi tra i migliori.