Lecce-Verona 0-0 al 45', un palo di Zaccagni e poco più. Meglio gli ospiti

Il Lecce vuole i primi punti dopo la notte buia di San Siro, l'Hellas Verona cerca delle conferme dopo il pari in inferiorità numerica col Bologna. Si gioca con queste premesse la sfida valida per il 2° turno di Serie A in programma stasera al "Via del Mare". Un match sulla carta poco appetibile, il cui primo tempo è terminato a reti inviolate, ma comunque capace di regalare qualche emozione e un palo.

Botta e risposta - Parte meglio la squadra di casa, che già al 4' costruisce la prima occasione da rete con un colpo di testa di Lucioni che sbuca alle spalle della difesa avversario sugli sviluppi di una punizione di Falco e manda a lato di un soffio. Il Verona prende progressivamente campo e tra il 10' e il 12' porta i primi pericoli dalle parti di Gabriel: prima con un colpo di testa di Rrahmani ben parato dall'estremo difensore salentino e poi con un calcio di punizione di Veloso che finisce alto.

Assalto gialloblù - Gli ospiti alzano i ritmi di gioco e al 20' colpiscono un palo clamoroso con Zaccagni, bravo a inserirsi sul secondo palo dopo un corner di Veloso e impattare la sfera di testa: legno pieno e tanti brividi per la difesa di casa. Faraoni ci prova da fuori al 26', ma è Lazovic ad avere il pallone buono per l'1-0 al 37' dopo un invito illuminante del solito Zaccagni sulla sinistra: l'ex Genoa fa tutto bene, ma Gabriel resta in piedi e dice no col corpo a un tentativo da distanza ravvicinata.

Lecce in difficoltà - Dopo una partenza sprint, i giallorossi fanno troppa fatica a creare gioco, scontrandosi con le attente coperture di Rrahmani e compagni. Nessun tiro in porta, se non il tentativo di Lucioni e un altro colpo di testa senza pretese di Lapadula, oltre a una conclusione alta di Mancosu nel finale. Tutt'altro discorso per il Verona, che è cresciuto alla distanza e, ispirato da Zaccagni, ha offerto sprazzi di bel gioco e sfiorato pure il vantaggio.