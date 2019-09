Lecce-Verona 0-1, scontro salvezza con un girone d'anticipo: Pessina-gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce vuole i primi punti dopo la notte buia di San Siro, l'Hellas Verona cerca delle conferme dopo il pari in inferiorità numerica col Bologna. Si gioca con queste premesse la sfida valida per il 2° turno di Serie A in programma stasera al "Via del Mare". Uno scontro salvezza con un girone d'anticipo, che i gialloblù di Juric fanno loro con una rete di Pessina all'81' raggiungendo quota quattro punti in classifica dopo due giornate. Ancora a secco, invece, la compagine di Liverani, che stasera avrebbe però meritato il pareggio.

Più Verona che Lecce - Parte meglio la squadra di casa, che già al 4' costruisce la prima occasione da rete con un colpo di testa di Lucioni che sbuca alle spalle della difesa avversario sugli sviluppi di una punizione di Falco e manda a lato di un soffio. Il Verona prende progressivamente campo e tra il 10' e il 12' porta i primi pericoli dalle parti di Gabriel: prima con un colpo di testa di Rrahmani ben parato dall'estremo difensore salentino e poi con un calcio di punizione di Veloso che finisce alto. Gli ospiti alzano i ritmi di gioco e al 20' colpiscono un palo clamoroso con Zaccagni, bravo a inserirsi sul secondo palo dopo un corner di Veloso e impattare la sfera di testa: legno pieno e tanti brividi per la difesa di casa. Faraoni ci prova da fuori al 26', ma è Lazovic ad avere il pallone buono per l'1-0 al 37' dopo un invito illuminante del solito Zaccagni sulla sinistra: l'ex Genoa fa tutto bene, ma Gabriel resta in piedi e dice no col corpo a un tentativo da distanza ravvicinata. È questa l'ultima vera emozione del primo tempo, visto che il tentativo di Mancosu nel finale finisce abbondantemente sul fondo.

Più Lecce che Verona, almeno all'inizio - Un Lecce sicuramente più brillante rimpiazza subito quello macchinoso e poco ispirato del primo tempo. Majer calcia di poco a lato al 49', poi Shakhov colpisce la mano in area di Kumbulla al 50', senza però ottenere un calcio di rigore data la vicinanza del braccio del difensore al corpo. Il Verona adesso fa fatica, il Lecce ci crede e con le sostituzioni di Liverani (Rigoni per Benzar e La Mantia per Shakhov) acquisisce ulteriore convinzione. Juric risponde togliendo Tutino per Verre e di conseguenza anche l'unico punto di riferimento offensivo per i suoi e per gli avversari. I minuti scorrono via veloci, Henderson spara alto da fuori are al 69', Lapadula spedisce sul fondo di testa al 78'. Niente di fatto.

Pessina cala il jolly. L'incontro sembra avviarsi così verso uno 0-0 che tutto sommato accontenta tutti, ma all'81' il neo-entrato Matteo Pessina cala il jolly che decide inaspettatamente il match. Cross basso dalla sinistra di Zaccagni e intelligente velo di Verre, l'ex Atalanta controlla, prende la mira e trafigge Gabriel con un rasoterra ad incrociare. Il Lecce si lancia in avanti con orgoglio, Mancosu ci prova col piattone a pochi passi da Silvestri all'86', ma il portiere del Verona compie un miracolo e salva il risultato, permettendo a mister Juric e ai suoi di portare a casa la prima vittoria del campionato di Serie A 2019-2020.