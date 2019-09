Lecce-Verona, i voti ai tecnici - Juric vince coi cambi, Liverani spaesato

Un tempo interamente di marca Verona, con un Lecce macchinoso e poco organizzato. Poi almeno metà ripresa a forti tratti giallorossi, prima del gol partita firmato all'improvviso da Pessina. Se è vero che il pareggio questa sera sarebbe forse stato il risultato più giusto, è vero anche che è stato proprio un cambio di Juric (anzi due) a decidere l'incontro. Una svolta, arrivata proprio dalla panchina, che pesa inevitabilmente sul giudizio finale sui due allenatori.

IVAN JURIC 7 - Prima l'ingresso di Verre al posto di uno spento Tutino: una sostituzione apparentemente azzardata, che toglie ogni punto di riferimento offensivo al Lecce ma anche al suo Verona. Poi il cambio Pessina-Henderson: l'ingresso in campo dell'uomo partita. Con queste due mosse, dalla panchina, mister Juric stasera ha deciso l'incontro, portando a casa una vittoria ormai inaspettata proprio grazie al velo di Verre e alla conclusione vincente di Pessina. Convince la conferma del giovanissimo Kumbulla in difesa, mentre Zaccagni in versione trequartista continua a offrire risposte più che positive.

Le pagelle del Verona

FABIO LIVERANI 5 - Se Juric cambia e vince la partita proprio con le sue scelte dalla panchina, le sostituzioni di Liverani non riescono affatto a fare la differenza. Il nuovo modulo sembra infatti aver tolto un po' di sicurezze ai suoi ragazzi, Benzar titolare non convince e Tachtsidis là in mezzo avrebbe bisogno forse di una strigliata in più per accendere la luce della manovra giallorossa. Neanche il 4-2-4 finale porta i risultati sperati, anche se - va detto - il pareggio sarebbe stato meritato e gli avrebbe senza dubbio permesso di strappare un voto sufficiente. Al suo Lecce servirà in ogni caso molta più "fame" per conquistare la salvezza.