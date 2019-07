Lecce, vicino Lapadula: affare in prestito con diritto di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficialità di Gabriel, il Lecce è pronto a chiudere per altre operazioni in entrata. Secondo le informazioni di Sky Sport, è attesa per domani l'intesa finale per Lapadula con il Genoa: per l'attaccante restano solo pochi dettagli da risolvere, con l'ex Milan pronto a firmare in prestito con diritto di riscatto. Detto dell'attacco, si passa alla difesa: nella lista dei giocatori che piacciono ci sono Silvestre, Rossettini, Magnani ed Ersoy del Bursarspor.