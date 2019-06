Ultime di mercato sul Lecce direttamente da La Gazzetta dello Sport. Il club continua la trattativa fiume per portare Yilmaz in Italia, resta da convincere il Besiktas a liberarlo a costo zero: il d.s. giallorosso è rimasto a Istanbul, si tratta a oltranza. Per la mediana fari puntati su Acquah (Empoli) e soprattutto su Chibsah (Frosinone), richiesto da Liverani. In difesa c'è la pista Ersoy (Bursaspor). Per la porta non tramonta l’idea Dragowski (Fiorentina) ma va battuta la concorrenza del Bournemouth.