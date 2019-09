Lecce, zero gol in due partite: qualcuno compri un bomber a Liverani

Due partite, cinque gol subiti e zero gol fatti. È vero che il campionato è appena iniziato, è vero che l'esordio in Serie A è arrivato a San Siro contro l'Inter (0-4), è vero anche che il Lecce stasera avrebbe meritato il pareggio contro il Verona (0-1). Ma i dati ottenuti prima della pausa dalla squadra di Liverani, seppur figli degli episodi, accendono sicuramente un campanello d'allarme in vista di una stagione che si preannuncia alquanto complicata.

Serve registrare la difesa, assolutamente. Ma serve prima di tutto portare al "Via del Mare" un nuovo cannoniere. Un acquisto che sorprende a livello numerico, visto che i salentini vantano in rosa la bellezza di sei attaccanti, ma che urge consegnare all'allenatore per risolvere quanto prima il problema in zona gol. Non è infatti un caso che il Lecce, oltre all'acquisto di una seconda punta già affermata in Serie A come Diego Farias e alla scommessa Gianluca Lapadula, quest'estate abbia cercato a lungo di regalarsi la ciliegina sulla torta. Da Yilmaz ad Adebayor, passando per Choupo-Moting: operazioni intriganti quanto difficili da realizzare, che hanno lasciato ben presto spazio alla realtà. Una realtà che si chiamerà, molto probabilmente, Khouma Babacar.

Toccherà proprio al senegalese ex Fiorentina, in uscita dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, il difficile compito di aumentare la competizione interna nel già affollato reparto avanzato dei giallorossi e, soprattutto, rilanciarsi a suon di reti dopo gli alti e bassi del Mapei. Per aiutare Liverani e i suoi a cominciare quanto prima a fare punti preziosi in ottica salvezza.