Un gol, a volte, può rappresentare molto. In questo caso stabilirebbe la leadership della classifica marcatori. Krzysztof Piatek, dall'inizio del campionato, si è insediato in vetta a questa graduatoria sbalordendo il tifosi e gli addetti ai lavori nel girone di andata. Ad insidiare l'attaccante del Genoa c'è un certo Cristiano Ronaldo che, come facilmente prevedibile, ha avuto un impatto straordinario sul nostro campionato. In questo momento il portoghese è avanti di una rete, 14 contro 13, sul polacco ma il dato potrebbe essere provvisorio.

LA RETE DELLA DISCORDIA - A tenere banco è ancora la rete realizzata dal Pistolero, con deviazione di Toloi, contro l'Atalanta che la Lega ha assegnato al difensore nerazzurro. I tifosi però non ci stanno soprattutto dopo le ultime due marcature, rispettivamente di Duncan e Petagna con relative deviazioni, che invece sono state assegnate al centrocampista del Sassuolo e all'attaccante della SPAL. Possibile nuovo cambio e 14esimo gol assegnato a Piatek? Alla Lega la risposta.