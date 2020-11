Lega C, risultati e classifiche dei gruppi: la Slovenia di Ilicic a un passo dalla promozione

Si chiude la quinta giornata di Uefa Nations League anche in Lega C. La Slovenia vince nel finale grazie a un rigore di Josip Ilicic, manca pochissimo per la promozione in Lega B. Vince anche la Bielorussia, in prima posizione nel gruppo 4. Nel gruppo 2 Macedonia e Armenia si giocano il primato: mercoledì ci sarà la sfida decisiva.

I risultati della Lega C:

Gruppo 2

Georgia-Armenia 1-2 (33' Ghazaryan, 65' Vako, 86' Adamyan)

Gruppo 3

Slovenia - Kosovo 2-1 (58' Muriqi, 63' Kurtic, 93' rig. Ilicic)

Moldavia - Grecia 0-2 (32' Fortounis, 41' Bakasetas)

Gruppo 4

Albania-Kazakistan 3-1 (16' Cikalleshi, 23' Ismajli, 25' Albiken, 61' Manaj)

Bielorussia-Lituania 2-0 (5' Yablonski, 20' Ebong)

Le classifiche

Gruppo 2

1. Macedonia 9

2. Armenia 8

3. Georgia 6

4. Estonia 2*

* retrocessa in Lega D

Gruppo 3

1. Slovenia 13

2. Grecia 11

3. Kosovo 2

4. Moldavia 1

Gruppo 4

1. Bielorussia 10

2. Albania 8

3. Lituania 5

4. Kazakistan 4