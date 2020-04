Lega compatta sul taglio stipendi. Retroscena De Laurentiis: poteva non firmare il documento

vedi letture

Il Corriere della Sera fa il punto sul caos stipendi e sulla trattativa in stallo totale tra club e calciatori. La Lega ha tagliato il 33 per cento degli emolumenti hai calciatori, qualora la stagione non dovesse riprendere. Diciannove società hanno approvato la linea dura: la Juventus non ha votato, unica, perché ha già raggiunto l'intesa in largo anticipo. Il giornale spiega che c'è stato qualche momento di tensione "quando Aurelio De Laurentiis ha minacciato di non firmare il documento se dal comunicato non fosse stata tolta la cifra del danno subito dalla Lega".