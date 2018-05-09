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Serie A

Lega, Malagò: "Mancini ct? Nulla di certo, ma scelta va fatta presto"

Le sue parole a Rai Sport
09.05.2018 23:30 di Pierpaolo Matrone   articolo letto 634 volte
Lega, Malagò: "Mancini ct? Nulla di certo, ma scelta va fatta presto"

Giovanni Malagò, presidente del CONI e commissario della Lega Serie A, dopo la finale di Coppa Italia è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Sono alcune componenti federali che non hanno trovato una soluzione tre mesi fa e poi la Federazione è stata commissariata. Secondo me non è una mossa che possa aiutare il mondo del calcio, questo lo capiscono tutti".

Può saltare Mancini come c.t.? "Non c'è nulla di certo con lui, ma la scelta del commissario tecnico va fatta e non fare errori su errori".
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